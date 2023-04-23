‘Bazı hakemlere görev verilmeyecek’

Bu sezon bir çok maçta alınan kararlarla eleştiri oklarının hedefi olan Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) önemli bir karar geldi. Lale Orta başkanlığındaki MHK, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyeceğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Kızağa çekilen hakemlerin Alper Çetin, Yiğit Arslan, Sarper Barış Saka ve Arda Kardeşler olduğu iddia edildi.

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