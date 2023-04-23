Burak Yılmaz’dan olay itiraflar

Son olarak Hollanda takımı Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Fenerbahçe kariyeri, EURO 2016'da yaşanan prim krizi ve Çin'in BJ Guoan takımına transferinin hikayesiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, prim kriziyle ilgili, "Çok umursamıyorum, biz mağduruz. Biz primci değiliz. Benimle birlikte Gökhan Gönül de prim almadı ama ben yazıldım. Benim primci olmadığımı ordaki başrol kimse, o da biliyor" dedi. Çin'e transferi konusunda da konuşan Yılmaz, "Çin kulübünün başkanıyla hotelde buluştuk ve West Ham'a transfer olacağımı söyledim. Ancak başkan kesinlikle kabul etmedi. 'Seni almadan Çin'e gitmem' dedi. Devlete söz verdiğini söyledi. Bana bir para söyle dedi. Ben 2 dediysem, başkan 5 dedi ve elini uzattı. Ben de o eli tuttum" diye konuştu.



YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİK

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde teknik direktör Aragones ile yumruk yumruğa kavga ettiğini de itiraf eden Yılmaz, "Aragones'le ben yumruk yumruğa kavga ettim. Beni bir maç oynattı. İlk defa da 3-0 galip geldik. Sivas'a gittik aynı takım ilk 11 oynuyor ben yokum hemen gittim odasına. Hocaya dedim ki, 'Geçcen hafta kazandık. Herkes aynı takımda oynuyor, ben neden oynamıyorum.' O da, 'Sen kimsin' dedi. En deli çağım futbolda. Sen kimsin deyince bana bende de o zaman cahil cesareti var. Çok kötü bir kavga etmiştik biz. Sonra 18 kişilik kadro her yere 17 kişi gidiyordu. Ben tek başıma duşumu alıp ayrı takılıyordum. Bir sene boyunca da kadroya girmedim" ifadelerini kullandı.

DİĞER