Güreş şampiyonasında iki altın ve rekor

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Azeri rakibi Shariati'yi 2-1 yenerek altın madalya kazandı. 12. kez Avrupa Şampiyonu olan Kayaalp kırılması zor bir rekorun sahibi oldu. Grekoromen stil 55 kiloda da Adem Burak Uzun altın madalya kazandı. Finalde Azeri Eldaniz Azizli'yi 11-3 yenen Adem Avrupa Şampiyonu oldu. 87 kiloda yarışan Ali Cengiz ise Macar Istvan Takacs'a 5-2 yenilerek gümüş madalya kazandı. Grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar da Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'yi temsil eden tüm sporcuları tebrik etti. Kasapoğlu, "Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli güreşçilerimizin başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.