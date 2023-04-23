Heyecanın adresi ege

TFF 2. Lig'de 34. haftada Ege ekipleri zorlu maçlarda rakipleri karşısında galibiyet arayacak. Beyaz Grup'ta Play-Off hedefleyen Somaspor, deplasmanda zirve takibindeki Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak mücadelede Enes Kanpara düdük çalacak. Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan ve çıkışa geçmek isteyen Nazilli Belediyespor ise Play-Off hesapları yapan Arnavutköy Belediyespor'la gurbette kapışacak. Bolluca Stadı'nda oynanacak müsabakayı Süleyman Bahadır yönetecek. Kırmızı Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Uşakspor deplasmanda Play-Off hattındaki 1461 Trabzon ile karşılaşacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'ndaki maçta Ali Yılmaz düdük çalacak. Orta sıralardaki Fethiyespor ise Ege derbisinde ateş hattından uzaklaşmak isteyen Balıkesispor'u Fethiye İlçe Stadı'nda konuk edecek. Maçı İlker Yasin Avcı yönetecek. Tüm müsabakalar bugün saat 15.00'te başlayacak.

DİĞER