Manisa direnemedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Frutti Extra Bursaspor'a yenilerek Play-Off yarışında yara aldı: 82-87. Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Müsabakanın ilk 5 dakikasını 12-6 önde geçen Bursaspor, Onuralp Bitim ve Andrews'in etkili oyunuyla ilk periyodu 23-16 önde bitirdi. İkinci çeyrekte mücadeleye ortak olmaya çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Roberson'un sayılarıyla maçın 15. dakikasında ilk kez öne geçti: 31-30. Kalan bölümde Dudzinski ile etkili olan konuk ekip, soyunma odasına 44-40 önde gitti.



DENGEYİ SAĞLADI AMA YENİLDİ

Bursa ekibi 3. periyotta 25. dakikada farkı 17 (62-45) sayıya kadar çıkarırken Manisa BŞB Tarrant ve Roberson ile farkı 4 sayıya kadar indirdi: 61-65. Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in etkili oyunuyla son çeyreğe 72-63 önde girdi. 76-72 konuk ekibin üstünlüğüyle girilen müsabakanın son 5 dakikası büyük çekişmeye sahne oldu. Bursaspor'da Andrews, Manisa BŞB'de ise Roberson'un karşılıklı sayılarıyla geçilen çeyrekte Cruz'un müsabakanın 1 dakika 49 saniye kala attığı 3 sayılık basket skoru eşitledi: 79-79. Kalan bölümde Clemmons ile etkili olan Frutti Extra Bursaspor müsabakadan 82-87 galip ayrıldı.



HAKAN DEMİR DİSKALİFİYE OLDU

Manisa BŞB ile Frutti Extra Bursaspor arasında oynanan dünkü mücadele büyük bir çekişmeye sahne olurken, üçüncü çeyrekte

sinirler gerildi. Bu bölümün sonunda itirazları nedeniyle 2. teknik faul çalınan Manisa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Demir,

diskalifiye edildi. 10 galibiyette kalan Manisa ekibi, maç fazlasıyla Play-Off hattında yer alırken, rakiplerinin alacağı sonuçlar büyük önem kazandı.



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