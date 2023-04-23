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Haberler Spor Manisa FK’nın zorlu fikstürü

Manisa FK’nın zorlu fikstürü

23.4.2023

Gazete

Manisa FK’nın zorlu fikstürü
Spor Toto 1. Lig'de aldığı istikrarsız sonuçlarla Play-Off yolunda yaralanan Manisa FK'yı son 5 hafta zorlu bir fikstür bekliyor. Önce ateş hattından iyice uzaklaşmak için forma terleten son haftaların çıkışa geçen takımı Altınordu ile Ege derbisinde karşılaşacak olan Manisa temsilcisi, daha sonra ilk 7 iddiasını sürdürmek için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Keçiörengücü ile mücadele edecek. Sonraki hafta 9 haftadır yenilgi yüzü görmeyen ve ikinci devrenin en iddialı çıkışını yapan takımlarından biri olan Göztepe ile Ege derbisinde kapışacak. Daha sonra ilk devre evinde mağlup ettiği Tuzlaspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar son hafta Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Bu müsabakalardan aldığı sonuçlarla kaderini çizecek Manisa ekibi, sezonu ilk 7 içinde tamamlayıp Play-Off'ta rakiplerini eleyerek ligi Süper Lig ile taçlandırmayı hedefliyor.
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