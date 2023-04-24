  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Efeler 5. viteste

Efeler 5. viteste

24.4.2023

Gazete

Efeler 5. viteste
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play- Off potasında yer alan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü deplasmanda iddiası bulunmayan Bergama Belediyespor'u 5-2 mağlup etti. Konuk takım 7'nci dakikada Süleyman'ın golüyle öne geçerken, 9'uncu dakikada Bergamalı Doğan kendi filelerini sarstı. Ev sahibi ekipte 20'nci dakikada Yunus skoru 2-1 getirse de 37 ve 45+4'üncü dakikada Aytaç'ın golleriyle Efeler 09 SFK, ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. Aydın temsilcisi 49'uncu dakikada İshak'la durumu 5-1'e getirdi. Bergama Belediyespor'da Efe Görgülü, 61'inci dakikadaki golüyle maçın skorunu tayin etti: 2-5. Bergama takımında Serhat, 82'de kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Efeler 09 SFK 51 puana ulaşırken, Bergama Bld 37 puanda kaldı.

RAMAZAN AYDEMİR
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA