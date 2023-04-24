Fethiye 7 bitirdi

ethiyespor, sahasında ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'a gol yağdırdı: 7-1. 20. dakikada Arda ortaladı Fethiyespor savunması seyredince Hasancan önüne düşen topu bomboş durumdaki Güney'e yuvarladı, Güney topu yerden bir vuruşla yakından ağlara gönderdi: 0-1. 26. dakikada Murat'ın çektiği şut kaleciden döndü. Burak iyi takip ederek skoru eşitledi: 1-1. 31'de Berkin ceza alanında Görkem tarafından düşürüldü. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Murat penaltıyı gole çevirdi: 2-1. 39'da Selçuk ceza sahasına girerek yerden düzgün bir vuruşla skoru 3-1 yaptı.48'de Berkin sağdan ortaladı, Murat iyi yükselerek topu kafa ile köşenden ağlara bıraktı: 4-1. 74'te yine Berkin sağdan ceza alanına yaklaştı ve arka direğe ortaladı, iyi yükselen Murat kafa ile topu köşeden ağlara gönderdi: 5-1. 80. dakikada Oktay'ın yerden serbest vuruşundan gelen topu kaleci Yiğithan elinden kaçırdı, iyi takip eden Selim topu ağlara yuvarladı: 6-1. 87. dakikada ceza alanına giren Ali, Muhammed tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Oktay kazanılan penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu belirledi: 7-1.Konuk balıkesirspor kendi evindeki pazarspor yenilgisinin ardından tüm futbolcular kadro dışı bırakıldığı için u-17 ve u-19 kadrosu ile sahaya çıktı.