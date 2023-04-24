Petkim son nefeste

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında kümede kalma savaşı veren Aliağa Petkimspor, deplasmanda direkt rakiplerinden Beşiktaş Emlakjet'i 85-84 mağlup ederek kendine geldi. Maça iyi başlayan Petkim, ilk periyotu 28-25 önde kapatırken, ikinci periyot toparlanan ev sahibi devreyi 45-43 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte oyunun hakimiyetini eline geçiren Aliağa ekibi, son bölüme 73-61 önde girdi. 4. periyot nefesleri keserken, Aliağa Petkimspor harika bir son bölüm performansıyla maçı 85-84 kazandı.