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Haberler Spor Petkim son nefeste

Petkim son nefeste

24.4.2023

Gazete

Petkim son nefeste
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında kümede kalma savaşı veren Aliağa Petkimspor, deplasmanda direkt rakiplerinden Beşiktaş Emlakjet'i 85-84 mağlup ederek kendine geldi. Maça iyi başlayan Petkim, ilk periyotu 28-25 önde kapatırken, ikinci periyot toparlanan ev sahibi devreyi 45-43 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte oyunun hakimiyetini eline geçiren Aliağa ekibi, son bölüme 73-61 önde girdi. 4. periyot nefesleri keserken, Aliağa Petkimspor harika bir son bölüm performansıyla maçı 85-84 kazandı.
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