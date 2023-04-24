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Haberler Spor Şampiyon Samsunspor

Şampiyon Samsunspor

24.4.2023

Gazete

Şampiyon Samsunspor
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında zirvede yer alan Samsunspor dün sahasında Play-Off kovalayan Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek Süper Lig'e lider çıkmayı garantiledi. Samsunspor, kalan 4 haftada ligden çekilen Adanaspor ve Y.Malatya ile yapması gereken karşılaşmalarda hükmen galip ilan edilecek ve üçer puanı hanesine yazdıracak. İkinci sıradaki Ç.Rize ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Karadeniz ekibi, ikili averajda da rakibinin önünde bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, Mücahit, Tangue, Osman ve Fofana ile farklı galibiyete uzanırken Ankara ekibinin tek sayısı ise Anderson'dan geldi.
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