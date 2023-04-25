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Haberler Spor Bodrumspor uygun adım

Bodrumspor uygun adım

25.4.2023

Gazete

Bodrumspor uygun adım
Spor Toto 1'inci Lig'de evinde küme düşen Altaş Denizlispor'u Hakan Özmert'in penaltı golüyle yenen Bodrumspor, iç sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretine son verirken, bitime 4 hafta kala Play- Off'taki yerini de sağlamlaştırdı. Son 6 maçta namağlup 3'ü deplasmanda olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Bodrumspor, 55 puana ulaştı. Yeşil-beyazlı ekibin normal sezonun son 4 haftası öncesi direkt Play-Off finaline kalacak lig üçüncüsüyle arasında yalnız 3 puanlık fark bulunuyor. Kalan 4 karşılaşmada Gençlerbirliği (D), Altınordu, Samsunspor (D) ve Göztepe'yle rakip olacak Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, avantajlarını koruyup finallerde yer almak istediklerini söyledi.
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