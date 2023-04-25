Nazilli Bld’ye çirkin saldırı

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u deplasmanda Alim'in golleriyle 2-1 mağlup ederek rakiplerinin kazandığı haftada düşme hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı koruyan Eşin Group Nazilli Belediyespor, ev sahibi ekibin saldırısıyla şoka uğradı. Siyah-beyazlı futbolculara ve teknik heyete yapılan saldırıda futbolcular Cihan Avcu ve Yakup yaralanırken, taraftalar da Nazilli takım otobüsünün camlarını kırdı. Olayları görüntülemeye çalışan Basın Sorumlusu Mehmet Mersin'in ise cep telefonu kırıldı. Siyah-beyazlılar polis koruması eşliğinde soyunma odasına girdi. Olaylar stadyum dışında takım otobüsünün taşlanmasıyla devam etti. Güvenlik güçleri olayları güçlükle sakinleştirdi.



RAMAZAN AYDEMİR

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