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Haberler Spor 3. lig’e umut ışığı

3. lig’e umut ışığı

BAL'dan 3. Lig'e 15 takım çıkarken, Üçüncü Lig'de takım sayısı arttığı için bu ligde Play-Off oynayacak olan 15 takımın 2. Lig’e yükseleceği iddia edildi. Böylece Karşıyaka, Kuşadası, Ayvalıkgücü ve Efeler’e gün doğdu.

26.4.2023

Gazete

3. lig’e umut ışığı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketinin ardından aldığı kararla Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon gruplarını lider olarak bitiren takımlar Play-Off oynamadan direkt TFF 3'üncü Lig'e alınırken, 3'üncü Lig ekipleri için de umut doğdu. Federasyon kararıyla 3'üncü Lig'de yeni sezondaki takım sayısı arttığı için bu ligde Play-Off oynamaya hak kazanan takımların da yeni sezonda direkt 2'nci Lig'e alınmasının tartışıldığı iddia edildi. Bölgesel Amatör Lig'den 14 takım birden 3'üncü Lig'e çıkarken, normal şartlarda 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e 3 grubun şampiyonları ve Play-Off birincileri olmak üzere 6 takım yükselecek.

4 EGE TAKIMI YÜKSELEBİLİR
TFF, deprem sonrası 3'üncü Lig'de de statüyü değiştirirse bu ligdeki 3 grup şampiyonunun yanı sıra Play-Off oynamaya hak kazanan 15 takım daha 2'nci Lig'e dahil olacak. 3'üncü Lig'deki Ege ekiplerinden Karşıyaka, normal sezonun son 4 haftası öncesi 1'inci Grup'ta averajla Play- Off hattında yer alırken, 2'nci Grup'ta ise Kuşadasıspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor Play-Off oynamayı garantiledi. 3'üncü Grup'ta da Efeler 09 SFK Play-Off biletini almaya çok yakın. Futbol Federasyonu'nun bu ligle ilgili açıklamayı 20 Mayıs'ta normal sezon tamamlanmadan önce yapması bekleniyor.

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