3’ü 8 takıma bedel

SPOR Toto 1. Lig'in Egeli ekiplerinde forma giyen 3 tecrübeli futbolcu bu sezon gösterdikleri performansla adeta fırtına estirdi. Altaylı Paixao, Bodrumsporlu Kenan Özer ve Altınordu'dan Ahmet İlhan Özek toplam 41 gole imza atarak 1. Lig'deki 8 takımın gol sayısını geride bıraktı. Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao rakip ağlara gönderdiği 18 golle kalitesini konuştururken, Bodrumspor'un deneyimli ismi Kenan Özer ise 13 golle takımının en önemli kozlarından oldu.

Altınordu'nun kaptanı Ahmet İlhan Özek ise rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başarırken golleriyle takımını sırtlayan isimlerin başında geldi. Üç tecrübeli futbolcu gösterdikleri hücum performansıyla Gençlerbirliği ve Erzurumspor FK (40), Altay (39), Eyüpspor, Tuzlaspor ve Altınordu (38), Göztepe (37) ile Denizlispor 'u (28) geride bırakmayı başarırken, Boluspor (41) ile de eşit sayıda skor ürettiler.

SÜPER LİG'DE 7 TAKIMI GEÇTİLER

GERİDE kalan sezonda toplam 41 kez rakip ağları sarsan Paixao, Kenan ve Ahmet İlhan, 1. Lig'de geride bıraktığı 8 takımın yanı sıra Süper Lig'de de 7 ekibin gol sayısını geçti. Türk futbolunun gediklileri, Antalyaspor (40), Ümraniyespor ve Konyaspor (38), Ankaragücü ve Kasımpaşa, İstanbulspor (36) ile Giresunspor'u (30) geride bıraktı. Golcüler, Sivasspor ve Başakşehir ile de eşit gol sayısına sahip (41).

BERKE ÖZBAY