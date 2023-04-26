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Haberler Spor Arkas’ın konuğu Halkbank

Arkas’ın konuğu Halkbank

26.4.2023

Gazete

Arkas’ın konuğu Halkbank
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor, bugün Halkbank'ı konuk edecek. İlk maçta rakibine 3-0 mağlup olan İzmir ekibi, rakibi karşısında galibiyet peşinde. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki Arkas Spor-Halkbank saat 20.00'de başlayacak. Halkbank, müsabakayı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Arkas Spor'un galip gelmesi durumunda ise serinin üçüncü ve son maçı Ankara'da oynanacak. Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, seriyi 1-1'e getireceklerine inandığını bildirdi. Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Hakbank'a Ankara'daki ilk maçta yenildiklerini hatırlattı. Rakiplerini mağlup ederek final şansını son maça taşımak istediklerini kaydeden Özden, "Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz. Rakibimizi mutlaka yenerek seriyi 1-1'e getireceğimize inanıyoruz " ifadelerini kullandı.
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