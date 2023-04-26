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Haberler Spor Ayşe Yılmaz altın madalya ile döndü

Ayşe Yılmaz altın madalya ile döndü

26.4.2023

Gazete

Ayşe Yılmaz altın madalya ile döndü
Sırbistan'ın Cacak kentinde düzenlenen 52. Golden Belt Uluslararası Karate Turnuvası'nda Ayşe Yılmaz birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Sırbistan'ın Cacak kentinde düzenlenen 52. Golden Belt Uluslararası Karate Turnuvası'na katılan Afyonkarahisar'ın başarılı sporcusu Ayşe Yılmaz, büyük bir başarıya imza attı. Karate Milli Takımı ile müsabakaya katılan Yılmaz, büyük kadınlar kata dalında birinci oldu. 16 ülkenin katılım sağladığı turnuvada Karate Milli Takımı, 4 altın, 4 gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcu ve Ayşe Yılmaz ve antrenörü Mehmet Güngel'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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