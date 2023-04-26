SPOR Toto 1. Lig'de 'de 2 yaparak 55 puanla Süper Lig yarışını sürdüren Bodrumspor'da zorunlu değişim yaşanacak. 28 Nisan Cuma günü düşme potasındaki Başkent ekibi G.Birliği'ne konuk olacak olan yeşil-beyazlılarda, stoper Süleyman Özdamar, Denizlispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ankara'da Süleyman'dan faydalanamayacak olan teknik direktör İsmet Taşdemir kritik maçta Süleyman'ın yerine savunmanın ortasında Ali'ye şans verecek. Bodrum'da kritik haftalara girilirken takımın as oyuncuları kaleci Diago Sousa ve Üzeyir 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Teknik patrom Taşdemir, iki oyuncunun yanı sıra tüm öğrencilerini gereksiz kart görmemeleri konusunda ikaz etti.

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