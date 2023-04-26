  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrumspor’da zorunlu değişim

Bodrumspor’da zorunlu değişim

26.4.2023

Gazete

Bodrumspor’da zorunlu değişim
SPOR Toto 1. Lig'de 'de 2 yaparak 55 puanla Süper Lig yarışını sürdüren Bodrumspor'da zorunlu değişim yaşanacak. 28 Nisan Cuma günü düşme potasındaki Başkent ekibi G.Birliği'ne konuk olacak olan yeşil-beyazlılarda, stoper Süleyman Özdamar, Denizlispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ankara'da Süleyman'dan faydalanamayacak olan teknik direktör İsmet Taşdemir kritik maçta Süleyman'ın yerine savunmanın ortasında Ali'ye şans verecek. Bodrum'da kritik haftalara girilirken takımın as oyuncuları kaleci Diago Sousa ve Üzeyir 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Teknik patrom Taşdemir, iki oyuncunun yanı sıra tüm öğrencilerini gereksiz kart görmemeleri konusunda ikaz etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA