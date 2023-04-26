Egeliler keskin virajda

Spor Toto 1. Lig'de bitime 4 hafta kala Egeliler en keskin viraja girdi. Ligde 34. hafta geride kalırken Play-Off ve kümede kalma yarışı iyice kızıştı. İzmir ekibi Göztepe, 6 maçlık galibiyet serisinin ardından İzmir derbisinde Altay ile berabere kalarak 54 puanla Play-Off'taki yerini sağlamlaştırdı ancak 2. sıra için şansını azalttı. Hafta sonunu Adanaspor'dan alacağı hükmen galibiyetle geçirecek olan sarı-kırmızılılar, kalan üç maçta direkt rakipleri Manisa FK, Ç.Rize ve Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.

MANİSA GERİYE DÜŞTÜ

Play-Off yarışındaki diğer Ege ekibi Bodrumspor ise Denizlispor'u tek golle geçerek ikide iki yaptı ve 55 puanla 6. sırada konumlandı. Barajın altındaki Keçiörengücü'ne 5 puan fark atan yeşil-beyazlılar, kalan 4 maçta tehlike bölgesindeki G.Birliği ve Altınordu, şampiyon Samsun ve rakibi Göztepe ile oynayacak. 49 puanla Göztepe'nin 5 puan gerisinde 10. sırada konumlanan Manisa FK ise, Keçiörengücü, Göztepe, Tuzla ve Pendik maçlarını mutlak kazanmak zorunda.

İZMİR CAN DERDİNDE

Denizlispor, Bodrum yenilgisiyle küme düşmeyi garantilerken iki İzmir ekibi Altay ve Altınordu, son 4 haftada can derdinde olacak. Ateş hattının en üstünde yer alan G.Birliği'nin 28 puanda kalması, haftayı beraberlikle kapatan Altay ve Altınordu'ya yaradı. Kalan 4 haftanın birini bay olarak geçecek Altay; Bolu, Denizli ve Tuzla maçlarıyla sezonu kapatacak. Altınordu ise Bandırma, Bodrum, Erzurum ve Çaykur Rize gibi dişli rakiplerle karşılaşacak.