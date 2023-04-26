F.Bahçe şampiyon

Kadınlar basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nda ipi göğüsleyen takım Fenerbahçe Alagöz Holding oldu. Euroleague Kadınlar Finali'nde de rakibi olan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'ni Metro Enerji Spor Salonu'nda konuk eden F.Bahçe Alagöz Holding karşılaşmayı 82-56, seriyi de 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Maça hızlı başlayan ev sahibi, pota altında büyük bir üstünlük kurarak ilk periyodu 24-19 önde bitirdi. İkinci periyotta alan savunmasını iyi yapan F.Bahçe, devreye 44-29 önde girdi. 3. periyotta konuk ekip farkı 11'e çekti ancak sarı-lacivertliler Meesseman ve Olcay ile sayılar bularak farkı tekrar 15'e çekti. Son periyotta farkı daha da açan F.Bahçe, şampiyonluğa uzandı. Üst üste 5, toplamda da 17'nci şampiyonluğunu elde eden sarı-lacivertlilerde 23 sayı atan Sabally ile 20 sayı atan Meesseman maçın yıldızları oldu.

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