Manisa bunu hep yapıyor

SPOR Toto 1. Lig'de evinde ilk yarısını 2-0 mağlup tamamladığı maçta Altınordu'yla 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, bunu hep yapıyor. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda geriye düştüğü 6. maçta da puan almasını bildi. Manisa ekibi, ikinci yarıda yenik duruma düştüğü maçlarda Denizli, Samsun ve son olarak Altınordu ile berabere kalırken, Bodrum, G.Birliği ve önceki hafta da Erzurumspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. İkinci yarıda müthiş bir dönüş yaptığı 6 maçta 12 puan toplayan Manisa FK 49 puana ulaşırken, Play-Off yarışına tutundu. İlk 7'nin 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlılarda teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Aslında 2 puan kaybettik. Hala puantajda, matematiksel olarak Play-Off şansımızı sürdürüyoruz. Sonuna kadar iddiamız olduğu sürece Play-Off için mücadele edeceğiz" dedi.

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