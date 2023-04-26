Rıza Kayaalp’e coşkulu karşılama

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Grekoromen Stil Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası finalinde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi yenerek 12. Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp ve kafiledeki tüm sporcu ve antrenörler Ankara'da coşkuyla karşılandı. Grekoromen 130 kiloda kazandığı 12'nci Avrupa şampiyonluğu ile Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olan Kayaalp, kırdığı rekor ve kazandığı şampiyonlukla ülkesine büyük bir başarı kazandırmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl Karelin'in rekorunu egale etme sözü verdiğini hatırlatan Kayaalp, "Şimdi egale ettik. İnşallah seneye bu zamanda rekoru kırıp rekorun tek sahibi olurum. Normal madalya sayısı olarak 13 finalim, 1 gümüş madalyam var. Avrupa'da en çok madalya kazanan sporcu oldum. Bunun tarifi olmaz, mutluyum, gururluyum. Bu işi bırakana kadar zirvede olmak hedefim var. Dünya, 2024 Avrupa ve olimpiyatlar kaldı. Ondan sonra inşallah bu işi bırakmak istiyorum. Bu 3 şampiyonada da zirveye çıkarak bu işi sonlandırmış olurum" dedi.

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