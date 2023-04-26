Salihli Belediye Manisa şampiyonu

Salihli Belediyespor, 2022-2023 sezonu U18 Futbol Ligi'nde Manisa şampiyonu oldu. Yeşil-beyazlılar, Denizli ve Afyonkarahisar'da oynanacak çeyrek final müsabakalarında Salihli ve Manisa'yı temsil ederek ilk 20 takım arasına girmek için mücadele edecek. Geçen sezonda da U16 ve U18 Ligi'nde Türkiye genelinde ilk 10 takım arasına girme başarısı gösteren yeşil-beyazlılar, 2022-2023 sezonu U18 Futbol Ligi'nde antrenör Enver Dağlı yönetiminde Manisa şampiyonu olarak yeni bir başarıya daha imza attı. Manisa şampiyonu olan Salihli Belediyespor U18 Futbol Takımı ile antrenör Enver Dağlı'yı kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, çeyrek final maçlarında genç oyunculara başarılar diledi.

DİĞER