Sporda altın çağ

14 Mayıs günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine AK Parti İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki Gençlik Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Sportif başarılar, spor devrimi, tesis, altyapı, spor eğitimi devrimi. Gün geçmiyor ki sporda başarı haberi ile karşılaşmayalım. 30 yıl önceki Türkiye'de birkaç ana branş var ama artık birçok branşta her gün bir başarıyla mutlu oluyoruz. Bu bir spor devriminin neticesi. O kadar çok başarı geliyor ki artık sıradanlaşıyor. Burada büyük bir mucize var. Burada yatırım yaptığımız tesisler, desteklediğimiz kulüpler meyvesini veriyor" dedi.Kasapoğlu, son dönemde üst üste alınan başarılara da değinirken "Son 4 ayda sporcularımız otuz farklı branşta 340 altın, 385 gümüş, 320 bronz olmak üzere toplam 1045 madalya aldılar. Eskiden birkaç branş vardı, şimdi sadece 4 ayda 30 branş. 2022'de ne yaptık; 2 bin 55 altın, 2 bin 27 gümüş, 2 bin 45 bronz, tam 6 bin 127 madalya, elliye yakın branş. Gelinen nokta ufkun, potansiyelin ne kadar geniş olduğu ve başarıların ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösteriyor" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın spor aşığı bir lider olduğunu ve sporu birkaç branştan ibaret görmediğini kaydeden Kasapoğlu, "Sporun pek çok branşına hem teknik anlamda vakıf olan hem de yakın ilgi gösteren bir lider. Onun bu anlamdaki vizyonu, liderliği, İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığından itibaren ortaya koymuş olduğu vizyon hamdolsun bizi bu noktalara getirdi" ifadelerini kullandı.Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin uzun süre bazı branşlarda olimpiyatlara sporcu bile gönderemediğini belirterek, sitemde bulundu. Kasapoğlu, "Hangi branş olursa olsun Türk bayrağının dalgalandığını görüyoruz. Elbette içeriklerin en büyük kısmının futbol olması doğaldır ama ülkenin spor tarihine altın harflerle geçen spor devriminin, ülkede daha fazla konuşulması gerekir" dedi.Türkiye'nin ev sahipliğindeki Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda erkeklerde takım halinde ikinci olunduğunu, Adem Asil'in 2 altın, Ferhat Arıcan'ın da gümüş madalya kazandığını hatırlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu: Türkiye cimnastikte artık bir marka ve bu markayı her geçen gün güçlendiren bir ülke. Biliyorsunuz halter spor tarihimizin en büyük başarılarına imza attığımız branşlardan biri. Doğrusunu söylemek gerekirse halterde bir düşme trendi vardı. Oradaki gerekli çalışmalarla bunun sonuçlarını da almaya başladık. Yine son bir aydaki şampiyonada, Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız 22 madalya ile döndüler. Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan da 17 madalyayla döndü sporcularımız. Kadınlar basketbolunda Avrupa Ligi'nde iki Türk takımının finale yükseldiğini, kadınlar voleybolda da Şampiyonlar Ligi'nde yine Türk ekipleri şampiyonluk için mücadele edecek" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı'na ilişkin de açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, stadın yapımının belediyeler ve farklı kurumlar tarafından engellendiğini kaydederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile protokol yaptıklarını ancak Büyükşehir'in 3 yıldır adım atmadığını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, "40'tan fazla stat yaptık. 20 yılda böylesine modern bir altyapıyı, milletin spor kamuoyunun emrine sunmuş ikinci bir ülke göremezsiniz. Göztepe Stadı'nı biz yaptık ve Karşıyaka Stadı sürecini hepsinden önce başlattık ama belediyeler dahi olmak üzere engellerle karşılaştık yoksa bitmişti. Yapma, inşa etme anlayışı da var maalesef. Biz talep neyse hep adımlarımızı attık, son süreçte İBB ile protokol yaptık, biz yapacağız dediler ama 3 yıldır yapmadılar. Gerekirse Karşıyaka'da yeni statlar yaparız ama birilerinin artık engel olmaktan ve bunları istismar aracı olarak görmekten vazgeçmesi lazım" şeklinde konuştu.Türkiye genelinde tesis ve altyapıya büyük önem verdiklerine, çok sayıda ilde olimpik havuz bulunduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin bu anlamda teşvik edilmesi önemli. Sportif yetenek taraması önemli bir projemiz. Hedefimiz, her gencin hayatının bir yaşam tarzı olarak bir sporla ilgilenmesini sağlamak. Bunlar 21 yılda ilmek ilmek işlenen bir politikanın sonucudur. Eğitimin ve sporun entegrasyonunu güçlendirdik. İkisinin birlikte var olması önemli. Okula mı ya da spora mı devam edeceğini bilemiyor gençler. Üniversiteye giderse sporu bırakmak zorunda kalmaması için adımlar attık. Başarılı milli sporcular üniversitelerde yüzde yüz bursla eğitim alabiliyor. Doktor, mühendis, avukat sporcularımız var. Hayalimiz, Türkiye'nin sporda önde gelen ülkelerden biri olmasıydı. Çıtayı koyan ülke olmayı istedik. Tesislerimizi sadece birer salon olarak planlamadık. O nedenle her birine eser diyorum. Sadece bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacak" dedi.Bakan Kasapoğlu, "İzmir markasını birlikte güçlendireceğiz" diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın. Ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi kardeşlikle aydınlattık. Bundan sonraki süreçte de yeni hedeflere, hayallere vitesi büyüterek devam edeceğiz. İzmir'deyiz, huzurunuzdasonraki yım, İzmir milletvekili adayı olarak huzurunuzdayım. İzmir huzurunuzdayım, huzurunuzdamarka şehir, sanayisi, ekonomisi, tarımı, turizmi, eğitimi, sporuyla. Bu markayı birlikte güçlendireceğiz. İzmir'le marka eğitiilgili gençlik, spor ve diğer alanlarda yeni çalışmalarımız olacak. Kiraz'dan Karaburun'a kadar harıl harıl çalışan bir anlayışla birlikte olacağız. Durmadan, duraksamadan, süreci aksatmadan yeniden hedeflere yürüyeceğiz. Durmaya tahammülümüz yok, zaman kaybetme lüksümüz yok, kazanımlarımızı kaybettirmemeliyiz, eser siyaseti anlayışımızı devam ettireceğiz" dedi.