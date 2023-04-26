Sultanlar Ligi’nde program belli oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk etabı maç programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul takımları Fenerbahçe Opet, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları, 4'lü Play- Off etabındaki ilk maçlarını 3 Mayıs Çarşamba, ikinci karşılaşmalarını ise 5 Mayıs Cuma günü oynayacak. İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. İki maçı alan takım finale yükselecek. Puanların eşit olması durumunda altın set oynanacak. Altın seti kazanan finale adını yazdıracak.

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