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Haberler Spor Turgutluspor galibiyeti unuttu

Turgutluspor galibiyeti unuttu

26.4.2023

Gazete

Turgutluspor galibiyeti unuttu
TFF 3. Lig 2. Grup'ta hafta sonunda deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Turgutluspor, ligin 2. yarısında galibiyeti unuttu, 6 maçtır 3 puanı bir arada göremedi. Ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 20 puan toplayan Manisa ekibi, ligin 2. yarısında deplasmanda Ofspor'u 1-0 ve Kahramanmaraş'ın ligden çekilmesi ile 3-0 hükmen kazandığı karşılaşma haricinde oynadığı 9 maçta 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, haftayı 29 puan ve averaj ile 13. sırada tamamladı. Hafta sonu aldığı 3-0'lık Ayvalıkgücü mağlubiyeti ile geride kalan 30 haftada gurbetteki 7. yenilgisini alan kırmızı-siyahlılar, oynadığı 13 deplasman mücadelesinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 yenilgi alarak 12 puan topladı.

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