Arkas’tan veda

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunu Play-Off 4'lü final ikinci maçında Arkas Spor, Halkbank'a İzmir'de 3-1 mağlup oldu ve final şansını kaybetti. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadeleye tempolu başlayan Arkas, ilk seti 25-21 alarak umutlandı. İkinci set çekişmeli geçerken, İzmir ekibi güçlü rakibine direnemedi ve 25-21 kaybetti: 1-1. Üçüncü sette başa baş bir oyunla geçerken seti yine aynı skorla, 25-21 kaybeden ve 2-1 geriye düşen Arkas'ta moraller bozuldu. Son sete konsantre olamayan İzmir temsilcisi seti 25-15 kaybederek şampiyonluk yarışında havlu attı. İlk maçı da 3-0 kazanan Halkbank'ın finaldeki rakibi 29 Nisan Cumartesi günü Ankara'da oynanacak Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta maçının galibi olacak. Bu müsabakanın mağlubu da Arkas Spor'la üçüncülük için karşılaşacak.





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