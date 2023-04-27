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Haberler Spor Bodrumspor garanti istiyor

Bodrumspor garanti istiyor

Teknik direktör İsmet Taşdemir, Play-Off’u garantileyeceklerini söyledi

27.4.2023

Gazete

Bodrumspor garanti istiyor
Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp bitime 4 hafta kala 55 puanla 6. sırada yer alan Bodrumspor, Play-Off'u garantilemeye çalışacak. Play-Off'ta direkt finale kalacak puan tablosunda 3. sıra için yarışı sürdüren yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, düşme hattındaki Gençlerbirliği'yle yarın deplasmanda oynayacakları maçı da kazanıp hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi. Taşdemir, "Şampiyonluk ve Play-Off mücadelesi veren var, düşmeme mücadelesi veren var. Dolayısıyla ikinci yarı zordu. Bu hafta oynayacağımız rakibimiz düşmeme mücadelesi veren, maçı kaybettiğinde şansı çok daha azalacak olan Gençlerbirliği. Çok zor bir maç ama daha önce de zor maçlar oynadık. Karşımızdakinin önemi yok. Maçları teker teker alıyoruz. İster düşmemeye oynayan ister Play-Off için oynayan takım olsun. Hepimizin hayali var. Bu takımın da hayali Süper Lig. Hepimiz savaşıyoruz" diye konuştu.
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