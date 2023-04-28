Dev derbinin taktik savaşları

Süper Lig'in 32. haftasında Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi büyük bir merakla beklenmeye başlanırken, iki takımın çalıştırıcılarının maç planları da şekillenmeye başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbide ön tarafta baskı yaptırıp, Galatasaray stoperlerinin rahat oyun kurmasını ve ileri çıkmasını engelleyecek. Güneş, orta sahada kapılan toplarla ters kanatlara oynayarak rakip dengeyi bozup gol arayacak. Deneyimli teknik adam, Cim-Bom'un en büyük gol silahı Icardi'yi durdurmak için ise Saiss'i görevlendirdi. Güneş, futbolculara temaslı oynamalarını ve Galatasaray ataklarını büyümeden önlemeleri talimatını verdi.

BURUK'TAN SOL BEK ÖNLEMİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise futbolcularına "Derbide taraftar baskısından etkilenmeden sakin olacağız. Kendi oyunumuzu oynarsak maçı kazanırız" dedi. Buruk, Aboubakar'a şut imkanı verilmemesini isterken, Boey'eden de Cenk Tosun'a da yakın markaj uygulamasını istedi. Buruk'un rakibinin en etkili, tehlikeli ismi olarak Redmond'u gördüği ortaya çıktı. Buruk'un İngiliz futbolcuyu durdurmak için bu maçta Adekugbe'nin yerine sol bekte Dubois'yı oynatmaya hazırlandığı ifade edildi. Buruk'un bu nedenle derbide Rashica yerine Barış Alper'e ilk 11'de yer vermeyi düşündüğü de ileri sürüldü. Buruk kolay top kaybı olmaması için de oyuncularını uyardı.

OKAN BURUK'UN ÜÇÜNCÜ DERBİSİ

GALATASARAY'DA sezon başında göreve getirilen Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü derbiye çıkacak. Sarıkırmızılı ekip, Buruk yönetiminde sezonun ilk yarısında oynadığı iki derbiyi de kazandı. Galatasaray evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi de 3-0 mağlup etti. G.Saray ayrıca puan cetvelinde ilk 5 sırada yer alan takımlara mağlup olmadı. Bu takımlara 16 gol attı, 2 gol yedi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

BEŞİKTAŞ, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray ile daha önce 10 maç yaptı. Siyah-beyazlı takım, bu derbilerin beşini kazanırken, ikisinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Şenol Güneş, daha önce Okan Buruk'a rakip olduğu maçlarda sadece bir yenilgi gördü. Farkı takımlarda 8 kez rakip olan ikili den Güneş 6 galibiyet çıkarırken, bir müsabaka ise berabere bitti. Beşiktaş, 2014-15'ten bu yana sahasında G.Saray'a yenilmedi. Kartal 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı..

BEŞİKTAŞ'A DELE ALLİ MÜJDESİ

BEŞİKTAŞ'IN sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olarak sezonu kapatan Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcudan istediği verimi alamasa da İngiliz oyuncunun bonservisiyle birlikte alınmasına sıcak bakıyor. Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Everton, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Dele Alli ile erken fesih yoluna gidebilir. İngiliz ekibinin, gelecek sezonki maaş yükünü azaltmak için böyle bir tercih yapabileceği kaydedildi.

GALATASARAY'A İSPANYOL SOL BEK

G.SARAY, Almanya Bundesliga'da Mainz forması giyen İspanyol sol bek Aaron Martin ile ilgileniyor. Futbolcunun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran Mesrun İzzet,"Aaron, Maiz 05'le sözleşme yenilemeyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Oyuncuyla ilgili G.Saray'ın olumlu bir fikri olduğunu biliyorum. 26 yaşındaki oyuncu için Ocak ayında da konuşmuştuk. G.Saray'da oynamaya sıcak bakıyor. Türkiye'den ilgilenen başka takımlar da var" dedi. İspanyol sol bek, bu sezon 26 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.