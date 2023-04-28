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Haberler Spor PETKİM çıtayı yükseltti

PETKİM çıtayı yükseltti

İzmir temsilcisi, son iki maçta aldığı galibiyetler sonrası hızla yukarıya tırmandı. Türkiye Sigorta Süper Lig'de mücadele eden Aliağa Petkimspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken, kendini bir anda Play-Off'un kapısında buldu ve hedefi belirledi

28.4.2023

Gazete

PETKİM çıtayı yükseltti

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, son haftalardaki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. Sezona Play-Off ve Avrupa vizesi alma hedefiyle giren ve ilk haftalarda iyi bir performans gösteren İzmir ekibi, takımda yaşanan sakatlıkların da etkisiyle düşüşe geçti. Son iki sezonda düşmekten güçlükle kurtulan Petkim'de yakalanan çıkış camiaya da umut aşıladı. Sezon içerisinde gösterdiği inişli çıkışlı grafik nedeniyle ateş hattından uzaklaşamayan Aliağa temsilcisi, son iki haftada aldığı galibiyetlerle kendini bir anda yukarılara attı.

KALAN MAÇLARI ÇOK ZORLU
Önce sahasında Pınar Karşıyaka'yı mağlup eden Petkim, ardından deplasmanda direkt rakiplerinden Beşiktaş Emlakjet'i de devirdi. 11 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunan Petkimspor, 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Aliağa Petkim, aynı puana sahip Galatasaray Nef'in averajla gerisinde bulunuyor. Kalan 4 maçında Tofaş, Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basket ve Türk Telekom ile karşılaşacak olan Petkimspor, Play-Off hattına girmeye çalışacak.

OGÜN ÖZDEMİR

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