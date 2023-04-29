Beşiktaşlı Amir kaza geçirdi

İstanbul Sarıyer'de otomobiliyle seyir halinde olan Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, aynı yönden gelen bir motosikletliyle çarpıştı. Kaza sonucu aldığı darbeyle yere savrulan motosikletli Uğur Turhan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı adamı ilk müdahale sonrasında ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan ve aracının önünde büyük hasar oluşan Amir Hadziahmetovic ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü