Bodrumspor fırsat tepti

Ege ekibi 2. yarı 10 kişi kalan G.Birliği’ne çarpıldı, 6 hafta aradan sonra yıkıldı
29.4.2023
Gazete
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SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off yarışındaki Bodrumspor, 35. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. İlk yarısı golsüz biten maçın 51. dakikasında çekilen sert şutu Sousa güçlükle çeldi. Bangoura'nın kontrol edip içeriye çevirdiği topu Ertürk Himmet boş kaleye gönderdi: 1-0. 55'te Samet 2 kişiyi çalımlayıp şutunu çekti ancak top savunmadan döndü. VAR'dan gelen uyarı üzerine elle müdahale gerekçesiyle verilen penaltıyı Hakan gole çevirdi: 1-1. 62'de Bodrumspor atağında zamanlama hatası yapan kaleci Phillip ceza sahası dışında topa eliyle dokununca kırmızı kart gördü. 66'da kontra atakta topu önüne alan Doukara yerden düzgün bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi. Kalan dakikalarda çabaları sonuç getirmeyen Bodrumspor maçı 2-1 kaybetti.