Filede şölen başlıyor

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Final Etabı'na İzmir ev sahipliği yapacak. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda 2 gün sürecek dev organizasyonun ilk gününde bugün saat 17.00'de Vakıfbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, saat 20.00'de ise Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak. Yarı final etabının kazananları pazar günü saat 16.00'daki finalde kupa için rakip olacak. Kupa Voley'de şampiyon olan takım, önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Filede Sultanlar Ligi'nde 12 yıldır temsilcisi bulunmayan İzmirli voleybolseverler CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kazanıp 20 Mayıs'ta İtalya'nın Torino kentindeki Türk finalinde Eczacıbaşı'yla karşılaşmaya hazırlanan Vakıfbank, Fenerbahçe gibi devleri izleme imkanı bulacak.

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