İzmir’de geçit yok

Profesyonel liglerde mücadele eden dört İzmir takımı geride kalan süreçte savunmalarıyla göz doldurdu. 1. Lig'de Göztepe; 2. Lig'de Bucaspor 1928 ve Menemen FK; 3. Lig'de ise Karşıyaka bu sezon rakiplerine gol yollarında kolay kolay geçit vermeyerek adeta kalelerine duvar ördü. Göz-Göz 15, Buca 1928 7, Menemen 10 ve Kaf-Kaf ise 10 karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

GÖZ-GÖZ VE FIRTINA ZİRVEDE

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Göztepe, 18 takım arasında genel performansta kalesinde 28 gol gören şampiyon Samsunspor'un ardından yediği 26 golle en az gol yiyen 2. takım durumunda yer alıyor. Göz-Göz evinde ise rakiplerine sadece 9 kez geçit vererek en iyi savunma performansı sergileyen ekip olarak dikkat çekiyor. Göztepe'nin bu performansı Süper Lig yarışında da iddialı konuma gelmesinde önemli rol oynadı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928 ise hem genel, hem de iç sahadaki performansıyla en az gol yiyen takımlar arasında liderliği bırakmadı. Genel performansta kalesinde 20 gole engel olamayan sarı-lacivertliler, iç sahada ise 7 gol gördü.

EVLERİ KALELERİ OLDU

Beyaz Grup'ta ise orta basamaklardaki Menemen FK, taraftarı önündeki savunmasıyla göz doldururken, kalesinde 12 gole geçit verirken, 8 gol yiyen Amed ve 11 gol yiyen Ş.Urfaspor'un ardından lider Çorum FK ile 3. sırayı paylaştı. 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka genel performansta 18 gol yiyen Yeni Mersin İY'nin ardından Belediye Derincespor ile birlikte yediği 24 golle ikinci sırada yer alırken, iç sahada ise 8 golle 3. sırada konumlandı.

BUCASPOR 1928 ZİRVE AŞKIYLA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, bugün saat 15.00'te Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek. Zorlu müsabaka Cemil Şeboy Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, ligde topladığı 69 puanla 2. sırada yer alırken, Zonguldak Kömürspor ise 48 puanla 8. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, 1461 Trabzonspor FK maçında yapılan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Zonguldak Kömürspor müsabakasında taraftarından yoksun olacak. Mücadelede süresiz olarak kadro dışı bırakılan Lokman, Mazlum ve Alper ise forma giyemeyecek.

BERKE ÖZBAY