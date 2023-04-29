Kasapoğlu Lozan’da Bach ile buluştu

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Lozan'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bach'ın daveti üzerine Lozan'da bulunan IOC Genel Merkezi'nde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener'in de bulunduğu görüşmede, Paris 2024 olimpiyatları ve dopingle mücadele konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu. Thomas Bach, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Kurucular Kurulunda Avrupa Konseyi temsilcisi olarak görev yapan Kasapoğlu'na, dopingle küresel mücadelede aldığı sorumluluk için teşekkür etti. IOC ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki güçlü iş birliğinin artarak sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varılan görüşmede Bach, Türkiye'de olimpik ruhun desteklenmesi konusunda yürütülen çalışmaları takdirle karşıladığını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu ise "Tarihimizde en fazla madalya kazandığımız Tokyo Olimpiyatları'ndan aldığımız pozitif enerjiyle Paris'te yeni rekorlar kırmak için titizlikle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu Lozan dönüşü ise Urla Belediyesi Spor Salonu'nda amatör sporcularla buluştu.

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