Pota alev alev

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege takımları bugün kritik maçlara çıkacak. Geçen hafta Beşiktaş Emlakjet deplasmanındaki galibiyetle ligde kalmayı büyük oranda garantileyen, Play-Off ateşini de yakan Aliağa Petkim Tofaş'ı konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç 13.00'te başlayacak. Petkim, Play-Off hattındaki takımlarla aynı galibiyet sayısını (11) yakalarken, rakibi Tofaş'ın da yine 11 galibiyeti bulunuyor. Play-Off'taki yerini kaybeden, son 4 haftaya da düşme barajının 2 galibiyet üzerinde giren Merkezefendi G.Antep Basketbol ile karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç 15.30'da. Ligde 12. sıraya gerileyen Merkezefendi'nin 10, 14. basamakta düşme hattının tek sıra üzerindeki Gaziantep'in 9 galibiyeti bulunuyor.

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