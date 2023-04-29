Pota alev alev

Play Off ateşini yakan Aliağa Petkim saat 13.00’te Tofaş’ı konuk edecek. Kötü gidişe ‘dur’ demek isteyen Merkezefendi Belediyesi, G.Antep Basketbol önünde terleyecek
29.4.2023
Gazete
ABONE OL
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege takımları bugün kritik maçlara çıkacak. Geçen hafta Beşiktaş Emlakjet deplasmanındaki galibiyetle ligde kalmayı büyük oranda garantileyen, Play-Off ateşini de yakan Aliağa Petkim Tofaş'ı konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç 13.00'te başlayacak. Petkim, Play-Off hattındaki takımlarla aynı galibiyet sayısını (11) yakalarken, rakibi Tofaş'ın da yine 11 galibiyeti bulunuyor. Play-Off'taki yerini kaybeden, son 4 haftaya da düşme barajının 2 galibiyet üzerinde giren Merkezefendi G.Antep Basketbol ile karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç 15.30'da. Ligde 12. sıraya gerileyen Merkezefendi'nin 10, 14. basamakta düşme hattının tek sıra üzerindeki Gaziantep'in 9 galibiyeti bulunuyor.