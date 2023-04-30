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Haberler Spor Aydın Büyükşehir yarı finalde elendi

Aydın Büyükşehir yarı finalde elendi

30.4.2023

Gazete

Aydın Büyükşehir yarı finalde elendi

KADINLAR Axa Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Final Etabı yarı final maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, normal sezonu lider bitiren güçlü rakibi VakıfBank'a 3-0 mağlup olarak elendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-20 ve 25-16'lık skorlarla sona erdi. Bu sonuçla mavi-beyazlılar lige yarı finalde veda ederken, Vakıfbank ise adını finale yazdırdı.

FİNAL: VAKIFBANK-F.BAHÇE
Aydın temsilcisini eleyen VakıfBank'ın finaldeki rakibi F.Bahçe Opet oldu. Sarı-siyahlılar yarı finalde Türk Hava Yolları'nı 3-2'lik skorla geçen F.Bahçe Opet ile eşleşti. Final maçı bugün İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak.

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