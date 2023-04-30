Aydın Büyükşehir yarı finalde elendi

KADINLAR Axa Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Final Etabı yarı final maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, normal sezonu lider bitiren güçlü rakibi VakıfBank'a 3-0 mağlup olarak elendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-20 ve 25-16'lık skorlarla sona erdi. Bu sonuçla mavi-beyazlılar lige yarı finalde veda ederken, Vakıfbank ise adını finale yazdırdı.

FİNAL: VAKIFBANK-F.BAHÇE

Aydın temsilcisini eleyen VakıfBank'ın finaldeki rakibi F.Bahçe Opet oldu. Sarı-siyahlılar yarı finalde Türk Hava Yolları'nı 3-2'lik skorla geçen F.Bahçe Opet ile eşleşti. Final maçı bugün İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak.