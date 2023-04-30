Bodrum kahroldu

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Bodrumspor hem yenilmezlik serisini bitirdi, hem de bitime 3 maç kala Play-Off yolunda ağır kaza yaptı. Son 6 maçta, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştıran yeşil-beyazlılar, Ankara'da istediği sonucu alamadı. Bu mağlubiyete rağmen haftayı Play-Off potasında tamamlayan Bodrumspor, üçüncülük yarışında da bu mağlubiyetle geriye düştü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, kendilerine yakışmayan goller yediklerini dile getirdi. Taşdemir, "Artık 3 maçımız kaldı. Sezon başından beri mücadelemizin hakkını alıp adımızı Play- Off'a yazdırmak istiyoruz" dedi. Bodrumspor kalan 3 maçta Altınordu, Samsunspor (D) ve Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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