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Haberler Spor Bodrum kahroldu

Bodrum kahroldu

G.Birliği önünde altı maçlık yenilmezliğini bitiren Muğla ekibi 3.’lük yarışında yara aldı

30.4.2023

Gazete

Bodrum kahroldu
Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Bodrumspor hem yenilmezlik serisini bitirdi, hem de bitime 3 maç kala Play-Off yolunda ağır kaza yaptı. Son 6 maçta, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştıran yeşil-beyazlılar, Ankara'da istediği sonucu alamadı. Bu mağlubiyete rağmen haftayı Play-Off potasında tamamlayan Bodrumspor, üçüncülük yarışında da bu mağlubiyetle geriye düştü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, kendilerine yakışmayan goller yediklerini dile getirdi. Taşdemir, "Artık 3 maçımız kaldı. Sezon başından beri mücadelemizin hakkını alıp adımızı Play- Off'a yazdırmak istiyoruz" dedi. Bodrumspor kalan 3 maçta Altınordu, Samsunspor (D) ve Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
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