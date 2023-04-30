Devler Ligi’nden pahalı bir maç

SPOR Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında orta sıralarda yer alan Tuzlaspor Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda, Play-Off hattında yer alan Eyüpspor'u konuk etti. Tuzla, maçın bilet fiyatlarını kendi taraftarları için 38 bin 500 TL, konuk ekip taraftarları için ise 50 bin TL olarak belirlemişti. Devler Ligi finalinin maçından daha pahalı olan fiyatlar tüm ülkede şaşkınlık topladı. Fiyatlar nedeniyle misafir tribününde kimse yer almazken, Tuzla tribünlerinde ise kombinesi olan 20 kişi maçı izledi. Kritik maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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