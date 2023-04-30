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Haberler Spor Egeliler zor virajda

Egeliler zor virajda

30.4.2023

Gazete

Egeliler zor virajda
TFF 2. Lig'de bugün Egeliler kritik maçlara çıkacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Nazilli Belediyespor, deplasmanda zirve yarışı veren Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki maçı Fatih Tokail yönetecek. Kırmızı Grup'ta Balıkesirspor, ölüm kalım maçında 1461 Trabzon'u ağırlayacak. Balkes'in mağlup olursa küme düşeceği müsabaka Atatürk Stadı'nda oynanacak ve Burak Kaplan düdük çalacak. Fethiyespor ise Pazarspor'a konuk olacak. Pazar İlçe Stadı'ndaki müsabakayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek. 3. Lig 3. Grup'ta ise Akhisarspor'un konuğu Artvin Hopaspor. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maçta Erhan Kutlu görev yapacak.
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