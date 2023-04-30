Manisa FK coştu

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Manisa FK, deplasmanda rakibi Keçiörengücü'nü yenerek önemli bir galibiyete imza attı: . 6'da Keçiörengücü atağında Rashad Muhammed'ın pasında altı pas üzerinde Bardhi'nin şutunu kaleci Ömer kurtardı. 10'da Taha'nın pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Gakpa'nın şık vuruşunu kaleci Metin son anda kornere çeldi. 15'te Barış'ın sağdan pasında Hamza ceza yayına çıkardı. Mikail'in şutunda top ağlara gitti. Ancak hakem Hüseyin Göçek VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 34'te Burak Çoban'ın pasında Tabla soldan cezalına girip kale önüne çıkardı. Gakpa rahat bir vuruşla Manisa FK'yı öne geçirdi: 0-1.

İKİNCİ YARIDA FARKI İYİCE AÇTI

71'de Bekir'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta top az farkla üstten auta gitti. 80'de savunmanın arkasında kendisini unutturan Burak Çoban rakip orta sahanın hatalı pasında topu kaparak boş pozisyonda farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90'da Diallo'nun ortasında Stark'ın kafasında top yan direkte patladı. 90+1'de Kaan'ın taç atışında Burak Altıparmak topuk pasıyla meşin yuvarlağı Mehmet Uysal'a aktardı. Mehmet Uysal rakiplerinden sıyrılıp maçın skorunu belirledi: 0-3.

SİYAH-BEYAZLILARA 'VAR' DESTEĞİ

Ankara'daki kritik randevuda Manisa FK, 'VAR' sistemi sayesinde puan kaybından kurtuldu. Başkent ekibi ilk yarıda 15. dakikada Mikail'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak hakem Hüseyin Göçek uzun süre VAR heyeti ile pozisyonu değerlendirdi. Duraklamanın ardından Göçek, golü geçerli sayarak santrayı gösterdi. Ancak yine VAR'dan gelen ikaz üzerine oyunculara beklemelerini işaret ederek pozisyonu değerlendirmeye devam etti. 6 dakikalık bekleyişin ardından pozisyonun başlangıcında Rashad Muhammed'in pas verdiği esnada Barış'ın ofsayt olduğuna hükmeden Göçek, golü geçersiz saydı.

PLAY-OFF İÇİN UMUTLANDI

Manisa FK, haftaya bir puan önünde giren Ankara ekibi Keçiörengücü'nü deplasmanda farklı yenerek Play-Off için yeniden umutlandı. Bu galibiyetle 52 puana ulaşan siyah-beyazlılar, rakibini altına alırken maç fazlasıyla da Play- Off barajının hemen altında 8. sırada konumlandı.

EGE EKİBİNDE İKİ DEĞİŞİKLİK

Manisa FK'da kritik Keçiörengücü maçında teknik direktör Yalçın Koşukavak mecburi değişime gitti. Altınordu ile geçen hafta 2-2 berabere kalan on birde Ayberk ve Prib'in yerine, Ba ve Domgjoni görev yaptı. Ayberk performansı nedeniyle kulübeye çekilirken, Prib ise sarı kart cezası nedeniyle görev yapamadı. Ayrıca siyahbeyazlı ekipte hafta içinde takımdan gönderilen Nizamettin Çalışkan ile Adem Büyük de kafilede yer almadı.