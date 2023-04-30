Petkim evinde yaralı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın açılış maçında Aliağa Petkimspor, sahasında Tofaş'a 95-85 yenilerek Play- Off yarışında yara aldı. Aliağa son üç dakikaya 16-13 geride girmesine rağmen ilk periyodu 20-18 galip tamamladı. İkinci periyotta karşılıklı basketler üreten iki ekip, 15. dakikayı 26-26 eşitlikle geçti. Ancak ev sahibi Petkim, soyunma odasına 6 sayı farkla (39-33) önde gitti. Üçüncü periyoda etkili başlayan TOFAŞ, 22. dakikada Manek'in basketiyle 42-41 üstünlük kurdu. Petkim, 24. dakikayı 50-44 öne geçse de rakibini tekrar yakalayan TOFAŞ, periyodu 61-57 üstün bitirdi. Son periyodun başında rakibinin farkı açmasına engel olamayan Aliağa Petkim, müsabakadan 95-85 yenik ayrıldı.

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