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Haberler Spor Balıkesirspor küme düştü

Balıkesirspor küme düştü

1.5.2023

Gazete

Balıkesirspor küme düştü
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Balıkesirspor küme düştü. Evinde 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelen Balıkesirspor, müsabakayı 2-1 kaybederek 2'nci Lig'e veda etti. Balıkesirspor 58'inci dakikada Arda Akgün'ün golüyle öne geçti: 1-0. Play-Off hattında yer alan 1461 Trabzon, 63'üncü dakikada Tunahan ile beraberliği yakaladı: 1-1. Karadeniz ekibi 90'ıncı dakikada Atalay'ın golü ile gelip gelmeyi başardı: 1-2. Balıkesirspor bu skorun ardından gelecek sene 3'üncü Lig'de mücadele edecek.
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