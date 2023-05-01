TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Balıkesirspor küme düştü. Evinde 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelen Balıkesirspor, müsabakayı 2-1 kaybederek 2'nci Lig'e veda etti. Balıkesirspor 58'inci dakikada Arda Akgün'ün golüyle öne geçti: 1-0. Play-Off hattında yer alan 1461 Trabzon, 63'üncü dakikada Tunahan ile beraberliği yakaladı: 1-1. Karadeniz ekibi 90'ıncı dakikada Atalay'ın golü ile gelip gelmeyi başardı: 1-2. Balıkesirspor bu skorun ardından gelecek sene 3'üncü Lig'de mücadele edecek.

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