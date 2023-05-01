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Haberler Spor Bodrumspor’un fikstürü zorlu

Bodrumspor’un fikstürü zorlu

1.5.2023

Gazete

Bodrumspor’un fikstürü zorlu
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off savaşı veren ve son olarak Gençlerbirliği'ne mağlup olarak yara alan Bodrumspor'un fikstürü çok zorlu. Rakiplerinin de puan kazanmasıyla birlikte yedinciliğe gerileyen yeşil-beyazlılarda Manisa FK'nın da kazanmasıyla moraller iyice alt üst oldu. Muğla temsilcisi, son üç karşılaşmasında çok önemli maçlara çıkacak. Gelecek hafta sahasında kümede kalma savaşı veren Altınordu'yu konuk edecek olan Bodrum, sonraki hafta ise şampiyonluğunu garantileyen Samsunspor'a konuk olacak. Bodrumspor, normal sezonun son haftasında ise direkt rakiplerinden Göztepe'yi ağırlayacak.
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