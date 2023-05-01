Manisa BŞB potada İstanbul’da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yaptığı çıkışın ardından son 4 maçta 3 mağlubiyetle yine alt sıralarda kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Kurtuluşunu bir an önce matematiksel olarak ilan etmek isteyen Manisa ekibi ligde son 4 maç öncesi 26 haftada 10 galibiyet elde etti. Rakibi Bahçeşehir Koleji ise 11 galibiyetle daha rahat konumda yer alıyor. Manisa ekibi Petkim galibiyetinin ardından ligde üst üste Darüşşafaka ve Bursaspor maçlarını yenilgiyle tamamladı.

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