  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa BŞB potada İstanbul’da

Manisa BŞB potada İstanbul’da

1.5.2023

Gazete

Manisa BŞB potada İstanbul’da
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yaptığı çıkışın ardından son 4 maçta 3 mağlubiyetle yine alt sıralarda kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Kurtuluşunu bir an önce matematiksel olarak ilan etmek isteyen Manisa ekibi ligde son 4 maç öncesi 26 haftada 10 galibiyet elde etti. Rakibi Bahçeşehir Koleji ise 11 galibiyetle daha rahat konumda yer alıyor. Manisa ekibi Petkim galibiyetinin ardından ligde üst üste Darüşşafaka ve Bursaspor maçlarını yenilgiyle tamamladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA