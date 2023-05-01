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Haberler Spor Manisa FK yarışa tutundu

Manisa FK yarışa tutundu

1.5.2023

Gazete

Manisa FK yarışa tutundu
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek yarışa tutundu. Bu sonuçla bitime 3 maç kala 52 puana ulaşıp Ankara ekibini puan durumunda geride bırakan siyah-beyazlılar, Bodrumspor'un yenilmesiyle de ilk 7 için umutlarını artırdı. Bodrumspor'la arasındaki puan farkını 3'e indiren siyah-beyazlılarda teknik direktör Yalçın Koşukavak, Play-Off'a kalacaklarını ifade etti. Maçı değerlendiren Koşukavak, "Maç iki takım açısından da önemliydi. Rakibimizin ikinci yarıda boş bıraktığı alanları değerlendirerek net bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçı da kazanarak Play-Off hattının içine girmeyi umuyoruz" dedi.
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