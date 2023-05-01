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Haberler Spor Pınar KSK dışarıda yok

Pınar KSK dışarıda yok

Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka, Bursaspor’a deplasmanda 106-99 yenildi. 19 galibiyette kalan Kaf-Kaf’ın 3’üncülük yarışında kredisi kalmadı.

1.5.2023

Gazete

Pınar KSK dışarıda yok
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Bursaspor'a 106-99 yenildi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmaya Kaf- Kaf iyi başladı. Rakibine dış şutlarda üstünlük kuran kırmızı-yeşilliler, ilk periyodu 29-21 önde bitirdi. İkinci çeyrekte pota altında etkili olan Bursa ekibi devreye 49-48 önde girdi.

ÇOK FAZLA BOŞ DÖNDÜLER
Dengeli geçen 3. periyotta skorer oyuncularıyla yüksek yüzdeli atan Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 2 sayı önde girmeyi başardı. Ancak son çeyrekte yorgunluk belirtileri gösteren Kaf-Kaf, rakibinin pota altındaki etkili oyununa çare bulamayınca bir anda 10 sayı geriye düştü. Son dakikalardaki çabalar yeterli olmayınca Pınar KSK karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Aliağa Petkim'in ardından Bursa'ya da kaybeden Kaf-Kaf, 19 galibiyetle 3'üncü sırada kalırken, Bursa ekibi ise galibiyet sayısını 17'ye yükselterek 5'inci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
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