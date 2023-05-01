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Haberler Spor Şampiyon Vakıfbank

Şampiyon Vakıfbank

1.5.2023

Gazete

Şampiyon Vakıfbank
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden Vakıf- Bank, kupanın sahibi oldu. İlk sete iyi başlayan rakibi karşısında Gabi ile sayılar bulan VakıfBank seti 25-15 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette de üstünlüğünü koruyan Vakıfbank bu seti de 25-23 galip tamamladı. Üçüncü sete etkili başlayan VakıfBank, bu seti de 29-27 aldı ve rakibini 3-0 mağlup etti. VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek kupayı üst üste üçüncü, toplamda dokuzuncu kez kazandı. Organizasyonda daha önce 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013, 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında mutlu sona ulaşan VakıfBank 9 şampiyonluğu bulunan Eczacıbaşı'nı yakaladı.
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