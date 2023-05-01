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Haberler Spor Zor günleri aştı, başardı

Zor günleri aştı, başardı

1.5.2023

Gazete

Zor günleri aştı, başardı
6 Şubat'ta meydana gelen depremde Diyarbakır'da kampta olan Yayla Kılıç Gönen, dün yapılan N Kolay Yarı Maratonu'na katılırken, Türk atletler arasında kadınlarda en iyi dereceyi elde etti. Bu yıl 18.'si düzenlenen 60 ülkeden 12 binin üzerinde katılımcının yer aldığı organizasyonda milli atlet Yayla Kılıç Gönen de koştu. 21 kilometre yarışında Türk atletler arasında 1.11.51'lik derece yapan Gönen, ilk sırada yer aldı.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI
Yarışın ardından tebrikleri kabul eden genç sporcu, duygularını paylaşarak, "Çok mutluyum. İlk defa N Kolay Yarı Maratonu'na katılıyorum. En iyi ikinci derecemi elde ettim. Aslında bu yarışa birincilik için çıkmıştım. Kotadan Dünya Şampiyonası'na katılabiliyorum, ekstra Avrupa Şampiyonası olduğu için, puan kazandıran bir şampiyona olduğu için o yüzden yarıştım. Birinci olacağımı bekliyordum. Şimdi önümdeki Dünya Şampiyonası'na odaklanma zamanı" dedi.
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