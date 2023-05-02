Düşme hattında ince hesaplar

Spor Toto Birinci Lig'de bitime 3 hafta kala iki İzmir ekibi kümede kalma adına önemli maçlara çıkacak. Gençlerbirliği'nin Bodrumspor'u mağlup etmesiyle birlikte sıkıntıya giren Altay ve Altınordu önümüzdeki haftalarda düşen son takım olmamak için alacakları puanlarla kendi kaderlerini çizecekler. Dönem dönem yakaladığı çıkışlarla korkulu rüya görmeyen siyah-beyazlılar, son 5 maçta aldığı 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ateş hattına yaklaştı. Üstüne üstlük bir de bay haftası olan Altay'da camiada gergin bir bekleyiş başladı. Altay, son iki maçında Denizlispor ve Tuzlaspor karşısında alacağı puanlarla lige tutunmak istiyor. Altınordu ise son haftalarda yakaladığı çıkışla ateş hattından çıkmayı başardı. Son olarak evinde 3-0 geriye düştüğü maçta Bandırmaspor ile 3-3 berabere kalan kırmızı-lacivertlileri zor bir fikstür bekliyor. Altınordu, sırasıyla Bodrum, direkt rakiplerinden Erzurum ve Tuzla'dan toplayabileceği kadar puan toplayıp kümede kalma hesabı yapıyor.

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