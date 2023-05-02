‘Herkes kendi kapısının önünü süpürsün’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankara kulüplerini ziyareti sırasında futbol gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Kendilerine yapılan son ziyaretlerle ilgili konuşan Büyükekşi, "Hepimizin çok dikkatli olması lazım. TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz hiçbir katkısı yok. Biz hiçbir şekilde etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatları veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın. Hani bir söz var ya; kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz" dedi. Kulüplerin kendi futbolcularıyla ve kendi teknik direktörleriyle ilgilenmesi gerektiğini ifade eden Büyükekşi, "Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptı ve gol oldu' diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet" diye konuştu.

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